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 Профессиональная уборка торговых помещений, офисов и складов в Краснодаре
 +7 (918) 046-00-83
Главная
Цены
Услуги клининга
Уборка офисов
Вечерняя уборка в офисе
Уборка офисов по утрам
Уборка нежилых помещений
Уборка коммерческих помещений
Уборка фитнес клубов
Уборка ресторанов
Уборка столовой
Уборка кинотеатров
Уборка магазинов
Уборка складов
Уборка торгового центра
Уборка помещений аптеки
Уборка в спортивном зале
Уборка учебных учреждений
Уборка в детских садах
Уборка школ
Уборка медицинских учреждений
Уборка отделений
Уборка процедурного кабинета
Уборка производственных помещений
Уборка подъездов
Уборка санузлов
Генеральная уборка помещений
Ежедневная уборка помещений
Уборка помещений после ремонта
Уборка после ремонта
Уборка прилегающей территории
Уход за придомовой территорией
Ручная уборка территории
Механизированная уборка территории
Уборка снега
Услуги по озеленению
Покос газона и бурьяна
Мойка окон
Мытье фасадов домов и зданий
Мытье витрин и витражей
Химчистка ковров
Химчистка мягкой мебели
Уборка гостиниц
Предпродажная уборка помещений
О компании
О компании
Политика конфиденциальности
Отзывы клиентов
Полезная информация
Контакты
Отзывы
Контакты
Обратный звонок
Профессиональная уборка помещений
Профессиональная, комплексная уборка, клининг офисных помещений, магазинов, торгово-развлекательных центров, складских комплексов, учебных заведений, многоквартирных жилых домов на постоянной основе в Краснодаре и Краснодарском крае.

Профессиональная клининговая компания «Тотал-Клин» в Краснодаре

У Вас не хватает времени на уборку в офисе или в торговом помещении? Хотите сэкономить деньги и силы? Доверьте уборку профессионалам. Сотрудники клининговой компании «Тотал-Клин» способны с легкостью справиться с любой поставленной задачей. Мы являемся ведущей компанией в сфере предоставления клининговых услуг в Краснодарском крае. Создадим идеальную чистоту – справимся на максимально высоком уровне. Мы успешно работаем с 2010 г., оказываем клининговые услуги частным лицам и корпоративным клиентам.

Предлагаем клининговые услуги во всех районах Краснодара: ЦМР, ФМР, ЗИП, КМР, ФМР, ЧМР, ККБ, ГМР, ЮМР, РИП, ПМР, Кубанской набережной, Северный, Витаминкомбинат, ЭНКА   

Уборка помещений клининговой компании Тотал-Клин Краснодар


Высокое качество

У нас работают только грамотные специалисты с солидным опытом, поэтому готовы гарантировать максимальные результаты.


Доступные цены

Мы выполним уборку офисов, складов и торговых помещений качественно и, быстро.


Сотрудничество

Сотрудничаем с торговыми центрами, офисами, клиниками и частными клиентами. Гарантированные скидки постоянным клиентам.
Клининговые услуги от компании Тотал-Клин Краснодар
Уборка коммерческих помещений
Уборка офисов
Уборка нежилых помещений
Уборка после ремонта
Уборка прилегающей территории
Мойка окон
Химчистка ковров
Химчистка мягкой мебели
Предпродажная уборка помещений

Как заказать услуги клининговой компании в Краснодаре?

Для этого достаточно позвонить на наш контактный номер 8-918-046-00-83 и Вам предоставят всю необходимую информацию. Либо заполнить имя и телефон в форме, и в ближайшее время наши специалисты перезвонят Вам.

Уборка помещений на всей территории Краснодарского края

Вас интересуют услуги клининговой компании, которые не были указанны на сайте? Позвоните в наш офис, мы рассчитаем индивидуально стоимость интересующей услуги. Гарантируем, у вас всегда будет чисто, красиво и уютно. Вы получите профессиональные услуги клининга, учтем все Ваши пожелания по наведению чистоты.

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Клининговая компания «Тотал-Клин» у постоянных клиентов зарекомендовала себя, не только из-за высокого качество уборки, но и за использования профессиональных безопасных чистящих средств. Еще один не мало важный фактор популярности нашей компании, мы всегда сдерживаем цены на оказываемые нами услуги. И не повышаем их, как делают это остальные.

Отзывы клиентов
Николай

Порадовали цены и отношение к работе. Возможность выбрать подходящее время для  уборки. У меня огромное офисное здание в 35 000 кв. м! Нанял компанию, теперь раз в день делают уборку, а также уход за территорией. Спасибо ребята ! Вы молодцы

Наталья

Быстро и качественно сделали уборку, цена приемлемая, сотрудницы хорошие опрятные не курят!

Роман

Заказывал в этой компании уборку после ремонта. Их мастера убрали весь мусор, все начисто вымыли и почистили. Причем, уборку произвели весьма быстро. Отличная работа!

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КОНТАКТЫ

+7 (918) 046-00-83
 
г. Краснодар, Рождественская набережная, 51
 
info@total-cleaning.ru
 
ПН-ПТ с 09.00 ‐ до 18.00
СБ:ВС : выходной

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Клининговая компания в Краснодаре: уборка помещений, услуги клининга после ремонта, мойка окон, мытье витражей, химчистка мягкой мебели

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 г. Краснодар, Рождественская набережная, 51
 +7 (918) 046-00-83